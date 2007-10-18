Кинах едет в Вашингтон

Официальная делегация Украины во главе с министром экономики Украины Анатолием КИНАХОМ 18-23 октября будет находиться с официальным визитом в США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, представители украинской делегации примут участие в Ежегодном собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Как отметил А.КИНАХ, участие Украины в Ежегодном собрании управляющих МВФ и Всемирного банка будет способствовать дальнейшему экономическому росту и финансовой стабилизации страны, ускорению рыночных преобразований, вступлению во Всемирную торговую организацию и интеграции в ЕС, даст возможность учитывать мировой опыт при внедрении мероприятий для дальнейшего экономического развития Украины.

Во время визита украинской делегации будут обсуждаться также вопросы социально-экономического развития Украины, текущее состояние проектного портфеля и перспективы сотрудничества Украины со Всемирным банком, о достижениях в сотрудничестве со Всемирным банком в 2007 году, а также Стратегию партнерства Всемирного банка с Украиной.

В состав украинской делегации вошли представители Национального банка Украины, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Министерства экономики Украины и другие.

В рамках официального визита предусматриваются встречи А.КИНАХА с первым заместителем Торгового представителя США Дж. ВЕРОНО, заместителем министра торговли США К. ПАДИЛЬЯ, исполнительным директором Всемирного банка Г.ВАЙФЕЛЬСОМ, а также с вице-президентом Всемирного банка Ш.КАТСУ.

Также представители украинской делегации примут участие в заседании Международного валютно-финансового комитета и в заседании Комитета развития.