Интернет-ассоциация просит Януковича ветировать закон о демографическом реестре

Об этом говорится в направленном в адрес Президента Украины открытом письме ИнАУ, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению авторов письма, данный закон грубо нарушает основные права и свободы человека. В частности, в письме отмечается, что законом предусмотрено создание единого государственного демографического реестра, в который «вносится излишне широкий перечень конфиденциальной информации о человеке», в то же время закон не определяет цель сбора персональных данных и «не содержит ни одного обоснования, в защиту каких именно интересов национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека направлено это нововведение».

По мнению ИнАУ, закон фактически внедряет сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о личности без ее согласия, что прямо запрещено статьей 32 Конституции Украины.

«Вступление в силу данного закона неминуемо приведет к усилению влияния государства на частную жизнь человека», - говорится в письме.

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Также в ИнАУ считают, что построение системы, когда в одной базе данных концентрируется избыточное количество информации о человеке, составляет реальную угрозу основным правам и свободам человека, нарушает принцип «адекватности, соответствия и неизбыточности относительно целей обработки персональных данных, предусмотренный статьей 5 Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных. Кроме того, обработка информации о человеке, осуществляемая не с конкретно определенной целью, а для разных целей (использование разными ведомствами), в одной базе или у одного распорядителя создает широкие возможности для злоупотреблений такой информацией.

«Это грозит созданием государства с признаками тоталитарного режима, поскольку ведет к тотальному контролю над личностью со стороны государства», - подчеркивают авторы письма.

Кроме того, законом предусмотрен избыточный перечень документов (свыше 16), удостоверяющих личность, с применением бесконтактного электронного носителя информации, внедрения биометрических внутренних паспортов.

В ИнАУ также отмечают, что хотя авторы законопроекта и утверждают, что на его реализацию не потребуется средств из госбюджета, однако они не учитывают тот огромный финансовый груз, который его реализация возлагает на население страны, в частности, лишь внутренний паспорт нужно будет менять каждые 10 лет. При этом в Украине не создано надлежащей инфраструктуры использования биометрических документов, предусмотренных законом как обязательных, в частности, отсутствуют устройства для считывания соответствующей информации. Таким образом, отмечают в ИнАУ, создание такой инфраструктуры «приведет к чрезвычайно большим финансовым расходам государства».

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Авторы письма напоминают, что наличие биометрического паспорта является требованием ОБСЕ, а именно: все страны, входящие в эту организацию, к 2015 году должны перейти на биометрические паспорта. И если Украина и ЕС достигнут соглашения о безвизовом въезде, то только владельцы биометрических паспортов смогут безвизово передвигаться по территории Евросоюза. Однако данное требование относится только к загранпаспортам, а к внутренним документам это никакого отношения не имеет. Однако вышеуказанный законопроект обязывает каждого гражданина нашей страны с рождения и до самой смерти иметь внутренний биометрический паспорт, который будет содержать полную базу данных о его владельце, что нарушает Конституцию Украины в отношении прав человека, нормы Европейской конвенции и ряд других законодательных актов.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на практическую реализацию проектов, способствующих развитию украинского сегмента глобальной сети Интернет, защиту интересов своих членов, проведение экспертной аналитической работы по анализу, разработке и корректировке законодательной и нормативной базы Украины и пр.