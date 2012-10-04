Эксперт: биометрические паспорта могут превратить Украину в полицейское государство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил журналистам на пресс-конференции.

А.Гладун перечислил ряд проблем, связанных с решением парламента о введении электронных биометрических паспортов.

В частности, он отметил, что, согласно принятому закону, карточка, которая будет введена вместо паспорта, не будет содержать информации о месте регистрации гражданина.

Соответственно, по словам А.Гладуна, местожительство каждому человеку нужно будет подтверждать дополнительно другими документами.

Также, по словам эксперта, в соответствии с законом будет введен бесконтактный электронный носитель информации о гражданине.

Однако, заметил эксперт, в законе не указано, какая именно информация будет написана на этом носителе. И в этом есть, по его мнению, большая проблема.

«Сам закон дает возможность брать информацию из ведомственных информационных систем, в частности, и ту информацию, которую, возможно, гражданин не желает разглашать», - сказал А.Гладун.

Он заметил, что в связи с этим возникает несколько угроз для граждан.

«Одной из них является создание полицейского государства, когда о каждом гражданине может быть отдана любая информация», - сказал он.

По словам А.Гладуна, из этого вытекает другая угроза, которая заключается в возможной утечке информации. В частности, по его словам, есть серьезные сомнения в возможностях государства защитить конфиденциальную информацию каждого гражданина.

Более того, добавил эксперт, существуют также сомнения относительно того, как государственные или другие институты и с какой целью будут такую информацию использовать.

А.Гладун считает, что, таким образом, принятый ВР закон направлен не на создание демографического реестра, а на печатание дополнительных документов.

При этом он отказался предположить, кому именно может быть выгодным принятия этого документа, и посоветовал обратиться к авторам законопроекта и государственным органам, которые поддержали его одобрение.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».