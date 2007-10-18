Профсоюзы требуют прекратить резкий рост потребительских цен

Профсоюзы выражают глубокое возмущение резким ростом потребительских цен и требуют принять меры для прекращения этого процесса. Об этом идет речь в открытом обращении Президиума Федерации профсоюзов Украины к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, руководителям местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, всеукраинских организаций товаропроизводителей, политических партий - победителей парламентских выборов 2007 года, принятом сегодня.

В тексте обращения, переданном УНИАН, Президиум ФПУ от имени членов профсоюзов выражает глубокое возмущение резким и непрестанным ростом цен на продовольственные товары. В частности, отмечают профсоюзы, с начала года продукты питания подорожали на 12,7%, в том числе подсолнечное масло - на 49,5%, масло сливочное - на 20,4%, мука - на 28,1%, яйца - на 18,9%, молоко - на 15,4%. Возросли также цены на фрукты, мясо и мясопродукты, макаронные изделия.

“В средствах массовой информации постоянно муссируется мысль о якобы неминуемом значительном повышении цен на хлеб, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В отдельных регионах такое повышение уже началось”, - отмечается в обращении.

Профсоюзы подчеркивают, что рост цен объясняется засухой в южных регионах, неурожаем зерновых, масличных, овощных культур, ростом мировых цен на зерно. Однако опыт предыдущих лет показывает, что такие масштабы недорода не являются критичными для экономики Украины. Это подтверждает также заявление министра экономики Украины Анатолия КИНАХА о том, что дефицита продовольственного и фуражного зерна в Украине не существует.

“Увлекшись парламентскими выборами, борьбой за власть, политические партии своими социальными обещаниями подогрели инфляционные ожидания”, - говорится в обращении.

В то же время ведущие ученые, аналитики полностью обоснованно утверждают, что причинами такого роста являются как объективные, так и субъективные факторы, в том числе поступления на потребительский рынок многомиллиардных «избирательных» средств, которые нарушили баланс на потребительском рынке, а также стремление части производителей и посредников заработать побольше в условиях временной политической нестабильности.

“Государственная власть оказалась не готовой противостоять ценовому скачку. В частности, своевременно не был спрогнозирован такой масштаб роста цен, не оценены возможные негативные последствия уже известных заранее природно-климатических, политических, макроэкономических факторов. Это свидетельствует об отсутствии последовательной государственной ценовой политики”, - подчеркивают профсоюзы.

“Фактически бессильными существенно повлиять на спекулятивное повышение цен оказались государственные контролирующие органы, хотя монопольное поведение производителей очевидно во всех секторах продовольственного рынка”, - подчеркивается в обращении ФПУ.

Президиум Федерации профессиональных союзов Украины обращается к Президенту Украины, Правительству, органам исполнительной власти и местного самоуправления с требованием задействовать все имеющиеся полномочия для остановки безосновательного роста цен и тарифов.

В частности, профсоюзы предлагают средствами государственного регулирования остановить вымывание из внутреннего рынка зерна, подсолнечного масла, другого продовольственного сырья и продуктов питания; обеспечить сохранение производства в каждом регионе социальных сортов хлеба, продуктов первой необходимости по доступным для малообеспеченных семей ценам.

Также, по мнению профсоюзов, необходимо пересмотреть размеры заработной платы, пенсий, социальных выплат с целью компенсации потери населения от уже произошедшего повышения цен, обеспечения конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень. В документе предлагаются и ряд других мер для улучшения ситуации в этой сфере.

“Требуем от политических партий - победителей выборов в Верховную Раду Украины отбросить политическое противостояние, безотлагательно создать парламентскую коалицию, новое Правительство, обеспечить эффективную работу новоизбранного парламента, сформировать законодательные и организационные основы для стабилизации цен, недопущения таких скачков в будущем, надежной социальной защиты людей”, - подчеркивается в обращении ФПУ.

Также Президиум Федерации профсоюзов Украины обратился к высоким должностным лицам в связи с проведением 17 октября 2007 года Международного дня борьбы с бедностью. В обращении подчеркивается необходимость принять меры для обеспечения функционирования действенной системы социальной помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми, инвалидам, другим категориям граждан, улучшения их жилищных условий.