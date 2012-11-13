Банки перестали продавать доллары
18:36, 13 ноября 2012Общество
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Коммерческие банки сегодня не продают доллары в ожидании дальнейшего снижения курса гривны.
Купить доллары стало проблематично
Как сообщает ТСН.ua, купить доллар в нескольких обменниках и отделениях банков оказалось невозможным. Работники обменников объясняют это отсутствием наличного доллара и "ситуацией с курсом гривни".
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В то же время в одном из банков доллары продают, но только по 500 в одни руки по 8,24 грн / долл. Вместе с тем для погашения долларового кредита, банк согласился продать необходимую сумму по нынешнему рыночному курсу без получения на руки валютной налички.
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