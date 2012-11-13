В НБУ намекают, что гривня будет дешеветь

Национальный банк Украины считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин в ходе 7-й ежегодной конференции Институт Адама Смита «Украинский банковский форум», который проходит в Киеве.

«Постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность», - сказал во время своего доклада С.Кораблин. Среди прочего он отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка Украины, а задание обязательного удерживания курса гривны Нацбанком законодательно не предусмотрено.

На тему: У Азарова не видят оснований для колебания гривни и роста цен

Как сообщал УНИАН, 8 ноября пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял журналистам, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, что оснований для колебания курса гривни и роста цен нет.

«Правительство постоянно в контакте с Национальным банком внимательно отслеживает ситуацию, держит ее под контролем. Никаких оснований для каких-либо колебаний курса сейчас нет, равно как и для роста цен», - сказал В.Лукьяненко.

В это же время эксперты ИК «Тройка Диалог Украина» прогнозировали, что к концу года курс гривни к доллару США вероятно снизится до 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов Национального банка Украины.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Справка УНИАН. во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750 грн/долл.