В НБУ намекают, что гривня будет дешеветь
НБУ считает неизбежным повышение курсовой гибкости нацвалюты.
Национальный банк Украины считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин в ходе 7-й ежегодной конференции Институт Адама Смита «Украинский банковский форум», который проходит в Киеве.
«Постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность», - сказал во время своего доклада С.Кораблин. Среди прочего он отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка Украины, а задание обязательного удерживания курса гривны Нацбанком законодательно не предусмотрено.
На тему: У Азарова не видят оснований для колебания гривни и роста цен
Как сообщал УНИАН, 8 ноября пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял журналистам, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, что оснований для колебания курса гривни и роста цен нет.
«Правительство постоянно в контакте с Национальным банком внимательно отслеживает ситуацию, держит ее под контролем. Никаких оснований для каких-либо колебаний курса сейчас нет, равно как и для роста цен», - сказал В.Лукьяненко.
В это же время эксперты ИК «Тройка Диалог Украина» прогнозировали, что к концу года курс гривни к доллару США вероятно снизится до 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов Национального банка Украины.
За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).
Справка УНИАН. во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750 грн/долл.