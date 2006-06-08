Завтра во Львове - День России

9 июня во львовском Оперном театре состоится праздничный концерт, посвященный Дню России, который в РФ отмечают 12 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный консул Российской Федерации во Львове Евгений ГУЗЕЕВ. По его словам, по случаю празднования во Львов уже прибыли представители Правительства Москвы.

В состав российской делегации вошли заместитель директора департамента международных связей Правительства Москвы Юрий КАПЛУН, заместитель директора благотворительного фонда поддержки соотечественников им. Юрия Долгорукого Олег САНИН, коллектив ансамбля Большого театра России. На праздничный концерт приглашены председатели областных администраций западных областей Украины, представители разных религиозных конфессий.