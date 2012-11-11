Воспитатель детсада избил мальчика до сотрясения мозга

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, на занятии по физкультуре воспитанник ДУЗ №29 получил закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Однако надлежащая медицинская помощь ребенку в садике не была предоставлена, а в больницу мальчика доставили лишь вечером его родители, отметили в прокуратуре.

В ДУЗ №5 во время занятий пятилетний воспитанник получил телесные повреждения в виде кровоизлияния мягких тканей нижней губы. Как установлено проверкой, эти травмы ему нанесла воспитатель.

В пресс-службе прокуратуры Хмельницкого отметили, что указанные факты руководители дошкольных заведений скрыли, надлежащей оценки действиям педагогических работников не дали.

«Более того, вместо создания атмосферы доброжелательности, сочувствия и уважения к достоинству ребенка, попытки исправить последствия нанесенной травмы, в детсаде №5, чтобы не допустить огласки, совершено психологическое давление на потерпевшего и его родителей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, прокуратура внесла представление городскому председателя Сергею Мельнику с требованием привлечь к ответственности виновных работников указанных заведений и должностных лиц управления образования городского совета, не допускать в дальнейшем таких случаев.

Также прокуратурой города отменены постановления органов милиции об отказе в возбуждении уголовного дела за этими фактами и направленно материалы для проведения полной и надлежащей проверки.

В целом, в Хмельницком действует 39 дошкольных заведений.