Завтра в Украине - тепло и сухо

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 12 ноября будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и побережье Крыма до 8°, на Левобережье 0-5° мороза; днем 8-13°, в восточных областях 3-8° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В столице без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.