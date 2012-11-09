В Тернополе требуют от Нафтогаза обеспечить город газом для отопления

Председатель Тернопольского областного совета Алексей Кайда требует от Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” обеспечить лимиты газа для КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» на уровне, который позволяет обеспечить полноценное отопление Тернополя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, об этом идет речь в обращении А.Кайды к председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгению Бакулину, направленном сегодня, 9 ноября.

В обращения указано, что в адрес Тернопольского областного совета поступило письмо от председателя правления публичного акционерного общества «Тернопольгоргаз» В.Бобривца относительно требования компании «Нафтогаз Украины» ограничить для КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» подачу природного газа до определенных пределов в связи со сверхлимитным его потреблением.

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«Анализ фактического использования газа указанным предприятием за 2011 год и 10 месяцев 2012 года свидетельствует, что ограничение потребления коммунальным предприятием «Тернопольгортеплокоммунэнерго» природного газа приведет к снижению температуры в квартирах жителей многоэтажных домов с централизованным отоплением, а в период морозов – к возникновению аварийных ситуаций в сети теплоснабжения, что потребует дополнительных средств на ее возобновление. Кроме этого, вырастет социальная напряженность в регионе», – предостерегает в обращении А.Кайда.

Он также напомнил, что согласно со ст. 6 Закона Украины «О теплоснабжении» запрещается ограничение энергоснабжения объектов в сфере теплоснабжения в отопительный период ниже технологического минимума потребления природного газа, а в случае неуплаты или внесения не в полном объеме платы за использованный природный газ и услуги по его транспортировке газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление природного газа субъектов ведения хозяйства в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.

«Тарифы на тепловую энергию и на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, которые предоставляет коммунальное предприятие «Тернопольгортеплокоммунэнерго», установлены в размере ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство. Поэтому оснований для ограничения потребления природного газа в коммунальной сфере нет», – отмечает А.Кайда.

Он также указывает, что выделенный на первую декаду ноября 2012 года городу Тернополю лимит потребления природного газа (380 тыс. куб. м) покрывает фактические расходы лишь на 10% от потребности.

Поэтому А.Кайда требует плановые лимиты потребления газа коммунальному предприятию «Тернопольгортеплокоммунэнерго» устанавливать на уровне не ниже размера экономически обоснованных расходов на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Как сообщал УНИАН, 30 октября предприятие «Тернопольгоргаз» ограничило газоснабжение города, в результате чего треть города осталась без отопления и горячей воды.

17 октября городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе своевременно не начали отапливать детсады, школы, больницы и жилой фонд, поскольку Тернополь, как и другие города Западной Украины, не получили лимитов на газ.