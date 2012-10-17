Мэр Тернополя заявляет, что правительство устраивает на Западной Украине «холодомор»

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего брифинга он заявил, что в городе своевременно не начали отапливать детсады, школы, больницы и жилищный фонд, поскольку Тернополь, как и другие города Западной Украины, не получили лимитов на газ.

«Сегодня мы – жители Западной Украины - стараниями власти оказались в критической ситуации. Центральная власть объявляет на нашей территории «холодомор». Правительство подает газ в города Западной Украины в ручном режиме. В подобной ситуации оказались Тернополь, Львов, Хмельницкий, Ривне, Ивано-Франковск. «Нафтогаз» не подписывает документы на лимиты газа местным теплосетям и, несмотря на нашу готовность начать отопительный сезон еще в начале недели, мы этого сделать не смогли», – констатировал С.Надал.

Он считает, что такая ситуация обусловлена низким уровнем поддержки в этих городах партии власти.

«Это очевидная месть Кабмина за политическую позицию жителей Западной Украины. И теперь из-за того, что центральной властью были нарушены сроки подписания документов на лимиты газа для города, начало отопительного сезона сорвано», - подчеркнул С.Надал.

В то же время он добавил, что, несмотря на проблемы с лимитами газа, сегодня утром в Тернополе начали обогревать заведения образования и медицины.

При этом, констатирует городской председатель, подписанных договоров на лимиты газа для тепловых предприятий Тернополь до сих пор не имеет.

«Есть риски, что центральная власть как средство наказания может ограничить подачу газа на город. В таком случае мы совместно с жителями города будем требовать от власти возобновить подачу газа», – предостерег С.Надал.