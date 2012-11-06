Политолог: заявление об обнулении списков - это сильный ход

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политолог Виктор Небоженко.

«Если вы собираетесь сразу перейти от нас к Партии регионов, то имейте в виду: у нас есть возможность положить конец вашей политической деятельности» - такова, по мнению политолога, суть заявления представителей Объединенной оппозиции, в чем также заинтересованы партии «УДАР» и «Свобода».

По мнению В.Небоженко, инициатива «обнуления» избирательных списков служит предупреждением потенциальным депутатам-перебежчикам.

«Основная цель – это угроза богатым мажоритарщикам, которые, потратив от 5 до 15 миллионов на выборы, в ожесточенной борьбе с оппозицией прорвались в Верховную Раду, с ужасом думают, что им придется делать то же», - сказал В.Небоженко и добавил, что речь идет именно о борьбе оппозиции и Партии регионов за мажоритарщиков.

В то же время политолог допускает, что партия власти всегда сможет найти неудовлетворенных решением относительно «обнуления» избирательных списков, которые в суде обжалуют этот процесс.

«Очень много депутатов, и они очень разные все. И, конечно, не каждый захочет уйти из нового парламента. А этим воспользуется власть» - сказал В.Небоженко.

Кроме того, он отметил, что заявление оппозиции о «обнулении» списков – это «сильный ход», которым она демонстрирует свою уверенность в народной поддержке.

В то же время политолог допускает, что оппозиция все-таки не решится на «обнуление» списков.

«Все понимают, что если появится вопрос о съездах, голосованиях - после этого будут приниматься решения. Пока ничего, кроме заявлений, нет» - сказал В.Небоженко.

Эксперт добавил, что подобное заявление оппозиции политически важное и правильное, но в его реализации он видит множество опасностей, как для власти, так и для самих оппозиционеров.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября один из лидеров оппозиции Анатолий Гриценко предложил Объединенной оппозиции «обнулить» свои списки в знак протеста против фальсификаций на выборах.

Объединена оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» в целом одобрительно восприняли эту идею и пообещали 5 ноября выразить свои позиции относительно «обнуления» списков.

В партии «УДАР» высказались за то, чтобы решение о «обнулении» списков было консолидированным всеми тремя оппозиционными партиями, которые вошли в новый парламент, - «Батькивщиной», «Свободой» и «УДАРом».

Идею «обнуления» списков поддержали и некоторые оппозиционные кандидаты, которые победили в избирательных округах, в том числе и победитель в 218-м округе (г. Киев) Владимир Арьев.