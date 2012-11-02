С Нового года билеты на поезда будут продавать по паспортам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сегодня заявил журналистам вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«С 1 января мы вводим продажу именных билетов, потому что жалоб на спекулянтов все больше и больше. «Укрзализныця» и Мининфраструктуры получают тысячи писем от пассажиров, которые обращаются с просьбой ввести именные билеты», - сказал вице-премьер.

Кроме того, как сообщил Б.Колесников, зафиксированы факты спекуляций со стороны самих работников железных дорог: кассиров и проводников.

«Мы проверили один поезд, и из 120 пассажиров 90 были без билетов. Железная дорога работает для пассажиров, поэтому никаких спекуляции быть не может. Это главное», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Б.Колесников сообщил, что приобрести билет на поезд можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность (внутренний или загранпаспорт, удостоверение водителя, военный билет, студенческий билет и тому подобное).

Справка УНИАН. «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.