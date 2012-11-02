С Нового года билеты на поезда будут продавать по паспортам
«Укрзализныця» с 1 января 2013 года вернется к продаже именных билетов на поезда по паспортам с целью предотвращения спекуляций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сегодня заявил журналистам вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.
«С 1 января мы вводим продажу именных билетов, потому что жалоб на спекулянтов все больше и больше. «Укрзализныця» и Мининфраструктуры получают тысячи писем от пассажиров, которые обращаются с просьбой ввести именные билеты», - сказал вице-премьер.
Кроме того, как сообщил Б.Колесников, зафиксированы факты спекуляций со стороны самих работников железных дорог: кассиров и проводников.
«Мы проверили один поезд, и из 120 пассажиров 90 были без билетов. Железная дорога работает для пассажиров, поэтому никаких спекуляции быть не может. Это главное», - подчеркнул вице-премьер-министр.
Б.Колесников сообщил, что приобрести билет на поезд можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность (внутренний или загранпаспорт, удостоверение водителя, военный билет, студенческий билет и тому подобное).
Справка УНИАН. «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.