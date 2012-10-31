Украинцев предупреждают о двух волнах гриппа

Украину в сезоне 2012-2013 ожидают две волны эпидемии гриппа и ОРВИ - в декабре и феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заведующий кафедры детских инфекционных болезней профессор Сергей Крамарев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украина готова к росту заболеваемости. Ссылаясь на информацию Минздрава Украины, С.Крамарев отметил, что все лечебные учреждения полностью обеспечены лекарственными препаратами.

«В особой группе риска – дети младше 5 лет и пожилые люди. Ежегодно в нашей стране регистрируется у детей (возрастная категория от 0 до 18 лет) от 200 до 300 тысяч случаев гриппа, до 5 млн детей ежегодно заболевают ОРВИ», - отметил С.Крамарев.

В ходе пресс-конференции было также подчеркнуто, что в этом году будут циркулировать два новых штамма гриппа, иммунитет к которым у украинцев пока не выработался.