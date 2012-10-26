Обвиняемые в днепропетровском теракте прекратили голодовку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В пресс-службе ведомства не сообщили других подробностей, отметив, что обвиняемые в настоящее время находятся в СИЗО.

В то же время жена Л.Просвирнина Виктория в телефонном разговоре заявила корреспонденту УНИАН, что ей неизвестно о прекращении ее мужем голодовки.

В.Просвирнина отметила, что сегодня она получила от СБУ официальный письменный отказ о свидании со своим мужем.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в частности, 10 детей.

По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт, осуществленный по предварительному сговору группой лиц), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении этих терактов.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

Задержанные также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года: 13 октября 2011 года в центре Харькова взрыв возле одного из киосков, 21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сельпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения;

В Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек - финансовый директор одной из местных фирм.

16 октября один из обвиняемых в совершении террористических актов в Днепропетровске В.Сукачев объявил голодовку. Днепропетровские СМИ сообщили, что он объявил голодовку с требованием освободить из-под ареста двух его друзей - якобы незаконно задержанных Д.Реву и Л.Просвирнина.

22 октября пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что голодают В.Сукачев и Л.Просвирнин.