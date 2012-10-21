Уже трое обвиняемых в днепропетровских терактах объявили голодовку.

Как сообщает ТСН, ранее (16 октября - УНИАН) от еды отказался Виктор Сукачев, требуя освободить его друзей Льва Просвирнина и Дмитрия Реву. Эти двое теперь также голодают.

По словам адвокатов и родственников, Л.Просвирнин и Д.Рева протестуют против незаконных действий правоохранителей, и настаивают, что к терактам не имеют никакого отношения.

Толчком к акции протеста стал фильм, показанный накануне одним из общенациональных телеканалов. В фильме, по мнению обвиняемых, их безосновательно назвали виновными еще до решения суда и подали недостоверную информацию.

«Таким способом следствие пытается давить на суд и общественность», - заявила жена одного из обвиняемых Виктория Просвирнина.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, от которых пострадал 31 человек, в частности, 10 детей.

По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными, и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении этих терактов.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью. По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

Задержанные также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года.

13 октября 2011 года в центре Харькова около двух часов ночи произошел взрыв возле одного из киосков.

21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сельпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения.

В Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек - финансовый директор одной из местных фирм.