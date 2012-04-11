Кулиняк: я не настолько глубок, чтобы на глаз оценить, настоящий ли Глущенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр культуры Михаил Кулиняк.

В частности, он продемонстрировал в Кабинете министров журналистам 2 картины Николая Глущенко «Днепровские дали» и «Село у реки», подлинность которых вызывает сомнение.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в подлинности картин, которые были продемонстрированы журналистам, М.Кулиняк сказал: «Я ни в чем не уверен, я настолько не глубок. Я думаю, что очень мало людей из художественных кругов скажут сразу на глаз настоящие это или ненастоящие картины».

М.Кулиняк отметил, что в настоящее время проводится химическая экспертиза картин и ее результаты ожидаются в ближайшее время. Министр допускает, что это может быть уже на следующей неделе.

М.Кулиняк подчеркнул, что для проведения экспертизы были взяты образцы краски из картин, но сами картины не выносились из здания Кабинета министров.

В целом М.Кулиняк убежден, из здания правительства невозможно вынести картины незаметно. Министр сообщил, что остальные картины, которые выставлялись в Доме правительства, уже возвращены Художественному музею.

В то же время М.Кулиняк сказал, что в случае, если будет подтверждено, что картины ненастоящие, министерство будет обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, недавно освобожденный директор Национального художественного музея Анатолий Мельник, откуда произведения искусства вывезли экспонироваться в здание правительства, заявлял, что две картины Николая Глущенко, украшающие правительственные кабинеты, - подделка. Он уверен, что в 2001 году музей передал Кабинету министров настоящие полотна. По словам экс-директора музея, комиссия признала, что картины, которые находятся в здании правительстве, - не настоящие. Министр культуры призывает дождаться официальных выводов.