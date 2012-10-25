ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году

Об этом говорится в аналитическом обзоре ЕБРР.

Как уточнил УНИАН пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон Усов, на 2013 год пока сохраняется прогноз роста ВВП на уровне 4%, но в ближайшее время возможен его пересмотр.

ЕБРР также прогнозирует снижение инфляции в 2012 году до 1,5%, по сравнению с 7,7% в 2011 году.

Аналитики банка также ожидают, что дефицит госбюджета в т.г. останется на уровне прошлого года — 5,3% ВВП, а дефицит текущего счета увеличится почти в 2 раза - до 7% с 3,9% ВВП.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%, согласно прогнозу, озвученному в октябре 2011 года.

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.