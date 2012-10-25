Официальный курс валют на 25 октября
04:00, 25 октября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 24 октября – 799.3000)
100 EUR – 1034.4541 (на 24 октября – 1039.4897)
10 RUR – 2.5534 (на 24 октября – 2.5687)
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