Официальный курс валют на 25 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 24 октября – 799.3000) 100 EUR – 1034.4541 (на 24 октября – 1039.4897) 10 RUR – 2.5534 (на 24 октября – 2.5687) Все курсы валют на 25 октября

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