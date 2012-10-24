Эксперты: После выборов торговые войны с Россией разгорятся с новой силой

Об этом говорится в опубликованном квартальном экономическом отчете Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 аналитической группы Da Vinci AG.

«С учетом предполагаемого значительного количества депутатов-мажоритарщиков, которые будут представлять в парламенте интересы крупного бизнеса, может увеличиться количество протекционистских экономических инициатив, а также попыток пролоббировать решение по отстаиванию интересов отечественного бизнеса через КМУ» - указывается в отчете.

Кроме того, аналитики обращают внимание на то, что предполагаемое наличие в парламенте депутатов от праворадикальной партии «Свобода» может привести к политизации процесса экономических взаимоотношений, что выведет торговую войну в фазу геополитического противостояния.

В Da Vinci AG также констатируют, что после фазы «холодной торговой войны», которая продолжалась во втором квартале 2012 года, в отчетном периоде торговый конфликт между Россией и Украиной перешел в фазу более открытого противостояния. Основные векторы остались неизменными – продовольственная продукция и машиностроение.