Жена Удальцова объяснила, почему поехала в Украину (дополнено)

Об этом она написала в «Твитере».

«Этичность» журналистов «Коммерсанта» поражает, я же ясно объяснила, и ранее этого не скрывала, что наши дети уже более полугода в Украине... Они здесь учатся, я приехала их навестить и скоро вернусь - это все я четко пояснила вчера. Зачем надо было выдавать мой отъезд за бегство?», - отметила А.Удальцова.

При этом она подчеркнула, что после истории с Леонидом Развозжаевым начала думать, насколько детям в Украине безопасно.

«Тоже мне убежище - Украина! Лёнчика сдали ничтоже сумняшеся... Я сюда регулярно езжу, ибо здесь вся моя семья…. Ну если Украина - это заграница... То мы с ними сюда уехали как только они родились. Для меня это - Малая Родина», - написала А.Удальцова.

По ее словам, нет ничего более омерзительного и гнусного, чем шантаж жизнью детей, до которого опустились спецслужбы в отношении Л.Развозжаева.

Как сообщали СМИ, жена лидера "Левого фронта" А.Удальцова вместе с детьми с понедельника, 22 октября, находится в Украине.

Сам С.Удальцов вместе с Леонидом Развозжаевым и Константином Лебедевым являются подозреваемыми по делу о подготовке массовых беспорядков.

Л.Развозжаев пытался получить политическое убежище, выехав в Киев, однако позже оказался в руках Следственного комитета РФ.

Расследование дела о подготовке беспорядков началось вскоре после показа фильма "Анатомия протеста - 2". Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.