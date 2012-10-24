Завтра в Украине похолодает

Ночью и утром в западных и восточных областях местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 3-8° тепла, на побережье Крыма до 12°, днем 11-16°.

В Киеве и области в четверг - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

По области температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.