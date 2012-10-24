ПриватБанк объявил награду за информацию о грабителях

Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, ночью 20 октября перерезав кабель, и, полностью обесточив магазин “Автозапчасти”, где установлен банкомат, преступники отключили сигнализацию и проникли в помещение магазина. За два часа работы с газовым резаком злоумышленникам удалось добраться до банкоматного сейфа и похитить часть денег, в основном, мелкие купюры. До основной части денежных средств воры так и не смогли добраться.

По словам руководителя службы безопасности ПриватБанка Станислава Крижановского, он уверен, что преступников задержат в ближайшее время, поскольку преступники оставили после себя достаточно следов.

Служба безопасности банка отмечает, что за любую информацию, которая поможет арестовать грабителей, будет выплачено вознаграждение в размере 60 тыс. грн.

По информации банка, за последние два года 95% преступлений, связанных со взломом банкоматов ПриватБанка, были раскрыты в течение нескольких дней после совершения.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября в Черкасской области в Драбовском районе в пгт Шрамковка неизвестные похитили из банкомата 56 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Драбовского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража). Ведется поиск грабителей.