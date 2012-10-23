Из банкомата "вытрясли" 56 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в Драбовский райотдел милиции поступило сообщение об ограблении банкомата. Как выяснилось, неизвестные разбили окно и проникли в магазин в поселке Шрамковка Драбовского района, где похитили из банкомата 56 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Драбовского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража).

Ведется поиск грабителей.