Из банкомата "вытрясли" 56 тысяч
04:11, 23 октября 2012Общество
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В Черкасской области в Драбовском районе в пгт Шрамковка неизвестные похитили из банкомата 56 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в Драбовский райотдел милиции поступило сообщение об ограблении банкомата. Как выяснилось, неизвестные разбили окно и проникли в магазин в поселке Шрамковка Драбовского района, где похитили из банкомата 56 тыс. грн.
По данному факту следственным отделом Драбовского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража).
Ведется поиск грабителей.
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