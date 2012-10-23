Завтра в Украине - дожди

В среду, 24 октября, по Украине местами пройдет небольшой дождь, только на Закарпатье и в южной части без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, на побережье морей - до 12°; днем - 6-11°, на Закарпатье и юге страны - 12-17°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, туман; днем без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8°, днем - 6-11°.

По г. Киеву ночью и утром небольшой дождь, туман; днем без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-8°, днем - 8-10°.