Официальный курс валют на 23 октября
04:00, 23 октября 2012Общество
1944
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 22 октября – 799.3000)
100 EUR – 1044.1256 (на 22 октября – 1041.8876)
10 RUR – 2.5860 (на 22 октября – 2.5966)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter