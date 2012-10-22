Скандал с телерейтингами: GfK Ukraine ввели в заблуждение следствие и детективов

Директор канала Ru Music Рудольф Кирнос (на фото) заявил, что исследовательская компания GfK Ukraine ввела в заблуждение милицию и детективное агентство Kroll, поскольку не предоставила правоохранительным органам информацию о всех домохозяйствах, которые подозревались в подкупе. Об этом он сообщил 22 октября во время пресс-конференции, пишет Телекритика.

«Компания GfK действительно отключила 110 домохозяйств с нетипичным просмотром, и действительно предоставила информацию о отключеных семьях правоохранительным органам. Они предоставили как Kroll, так и правоохранительным органам информацию о 14 отключенных домохозяйствах в Киеве. Однако это не те домохозяйства, которые подозревались нами в нетипичном телепросмотре», - подчеркнул он.

По словам господина Кирноса, у него имеется информация о семи домохозяйствах, которые смотрели телевизор по инструкции (ранее он называл имя одной женщины - Зои Викторовой, которую подозревают в причастности к таким действиям). Подозрения у господина Кирноса вызвало то, что информация о дате вхождения и выхода домохозяйств с панели, которая имеется у правоохранительных органов, отличается от его данных о семьях с нетипичным телепросмотром, взятых из програмного обеспечения Markdata за тот период, когда зрители, вероятно, смотрели телеканалы по инструкции.

«То есть те семьи, которые четко участвовали в мошеннической схеме, отсутствуют. А вместо них Kroll и милиции предоставлена ​​информация о каких-то домохозяйствах, которые отключены по разным причинам, но не только по подозрению в мошенничестве», - сказал руководитель Ru Music. О предоставленной милиции информации от GfK ему сообщили во время допроса у следователя. «GfK, вероятно, не учла, что эту информацию видно в Markdata. Поэтому теперь можно с уверенностью говорить, что осуществлена фальсификация, чтобы милиция не смогла получить от этих семей какие-то показания. А допрошены будут нормальные семьи, и пользы от этого будет мало», - сказал он.

Рудольф Кирнос утверждает, что кроме проверки его заявления, следственные действия по «панельному скандалу» проводятся также в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в 2009 году по факту хищения средств Ru Music агентством Maxximum Advertising, поскольку подозреваемые в этом уголовном деле могут иметь отношение к мошенничеству с рейтингами.

Господин Кирнос обратил внимание на то, что в отчете Kroll, обнародованном газетой «Коммерсантъ-Украина» опровергается причастность последнего руководителя панели GfK Ukraine к мошеннической схеме. По мнению господина Кирноса, речь идет о руководителе группы обеспечения работоспособности панели Викторе Натальчуке, умершем в апреле 2012 года. Господин Натальчук, по его словам, был одним из топов компании, который отслеживал нетипичный телепросмотр, имел всю базу домохозяйств и работал с ними. По информации господина Кирноса, в материалах уголовного дела, которое сейчас расследуется правоохранительными органами, есть показания свидетеля, который утверждает, что в 2008 году он лично вместе с еще одним мужчиной заплатил 60 тыс. долларов, переданных бывшим продюсером телеканала «Меню-ТВ» Павлом Шпицбергом Виктору Натальчуку для того, чтобы рассчитаться за получение базы домохозяйств панели.

«Я об этом узнал из официального письма, полученного из милиции. Об этом я информировал Kroll. Для меня очень странно, что Роберт Витеретти (руководитель команды следователей Kroll, которые расследуют панельный скандал. - ТК) никак не отреагировал на мои слова и официальные показания человека, который утверждает, что один из основных менеджеров GfK как минимум один раз получал довольно большую сумму средств за конкретную информацию. Кроме этого в GfK долго работала жена Натальчука - Юлия Кохановская, а в конце 2011 года или в начале 2012 года неожиданно перешла работать на телеканал "Украина". Как руководство GfK могло допустить такую ​​ситуацию, мне непонятно. Я убежден, что центральным офисом компании это должно регулироваться. Не может жена работать на телевизионную группу, а муж отвечать за рейтинги этой группы», - заявил Рудольф Кирнос.

Руководитель Ru Music призвал Новый канал и ТВi, которых Kroll подозревает в манипуляциях с рейтингами, обратиться с заявлением в правоохранительные органы, тогда все упомянутые факты можно будет проверить. По мнению господина Кирноса, милиция опасается опрашивать телеканалы, например ТВi, накануне выборов. «Я убежден в их невиновности, однако международная компания обвиняет их в причастности к мошенничеству. Я вижу, что третьи лица подставили Новый и ТВi. Мне странно, что они не обратились в милицию. Это может свидетельствовать либо о том, что мы врем, или о том, что это никому не интересно. Без заявлений крупных каналов о мошенничестве на рынке эта ситуация не изменится», - сказал господин Кирнос.

Среди возможных вариантов решения ситуации с «панельным скандалом», а также возвращении доверия к телеизмерениям GfK Ukraine господин Кирнос видит кадровые ротации. Он утверждает, что необходимо уволить весь персонал - от руководящего менеджмента до уборщицы, а возглавить компанию должен западный менеджмент.

При этом Рудольф Кирнорс подтвердил, что согласен прекратить поднимать тему скандала с панелью GfK и давать пресс-конференции, если ему заплатят 10 млн грн - в такую ​​сумму он оценивает ущерб, нанесенный Ru Music вероятными манипуляциями с рейтингами.

«Телекритика» обратилась за комментарием к руководителю медиадепартаменте GfK Ukraine Ольге Росмановой. Госпожа Росманова отметила, что компания решит, комментировать ли заявления Рудольфа Кирноса после появления их в печати.

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Киева Игорь Михалко в комментарии «Телекритике» сообщил, что проверка заявления Рудольфа Кирноса еще продолжается и решение об открытии или отказе в возбуждении уголовного дела еще не принято.

Напомним, 7 июня Рудольф Кирнос заявил, что данные телевизионной панели GfK Ukraine не отражают реального телепросмотра из-за подкупа панелистов преступными группировками, а от 5% до 8% участников панели являются коррумпированными. Господин Кирнос обратился в милицию, и сейчас проводится доследственная проверка его заявления. После этого GfK инициировала внеплановый внешний аудит измерения телевизионной аудитории в Украине с привлечением международных экспертов.