Скандал с телерейтингами: GfK Ukraine ввели в заблуждение следствие и детективов

21:45, 22 октября 2012
Общество
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Директор Ru Music готов прекратить раздувать «панельный скандал», если ему заплатят 10 млн грн.

Кирнос назвал цену, фото focus.ua

Директор канала Ru Music Рудольф Кирнос (на фото) заявил, что исследовательская компания GfK Ukraine ввела в заблуждение милицию и детективное агентство Kroll, поскольку не предоставила правоохранительным органам информацию о всех домохозяйствах, которые подозревались в подкупе. Об этом он сообщил 22 октября во время пресс-конференции, пишет Телекритика.

«Компания GfK действительно отключила 110 домохозяйств с нетипичным просмотром, и действительно предоставила информацию о отключеных семьях правоохранительным органам. Они предоставили как Kroll, так и правоохранительным органам информацию о 14 отключенных домохозяйствах в Киеве. Однако это не те домохозяйства, которые подозревались нами в нетипичном телепросмотре», - подчеркнул он.

По словам господина Кирноса, у него имеется информация о семи домохозяйствах, которые смотрели телевизор по инструкции (ранее он называл имя одной женщины - Зои Викторовой, которую подозревают в причастности к таким действиям). Подозрения у господина Кирноса вызвало то, что информация о дате вхождения и выхода домохозяйств с панели, которая имеется у правоохранительных органов, отличается от его данных о семьях с нетипичным телепросмотром, взятых из програмного обеспечения Markdata за тот период, когда зрители, вероятно, смотрели телеканалы по инструкции.

«То есть те семьи, которые четко участвовали в мошеннической схеме, отсутствуют. А вместо них Kroll и милиции предоставлена ​​информация о каких-то домохозяйствах, которые отключены по разным причинам, но не только по подозрению в мошенничестве», - сказал руководитель Ru Music. О предоставленной милиции информации от GfK ему сообщили во время допроса у следователя. «GfK, вероятно, не учла, что эту информацию видно в Markdata. Поэтому теперь можно с уверенностью говорить, что осуществлена фальсификация, чтобы милиция не смогла получить от этих семей какие-то показания. А допрошены будут нормальные семьи, и пользы от этого будет мало», - сказал он.

Рудольф Кирнос утверждает, что кроме проверки его заявления, следственные действия по «панельному скандалу» проводятся также в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в 2009 году по факту хищения средств Ru Music агентством Maxximum Advertising, поскольку подозреваемые в этом уголовном деле могут иметь отношение к мошенничеству с рейтингами.

Господин Кирнос обратил внимание на то, что в отчете Kroll, обнародованном газетой «Коммерсантъ-Украина» опровергается причастность последнего руководителя панели GfK Ukraine к мошеннической схеме. По мнению господина Кирноса, речь идет о руководителе группы обеспечения работоспособности панели Викторе Натальчуке, умершем в апреле 2012 года. Господин Натальчук, по его словам, был одним из топов компании, который отслеживал нетипичный телепросмотр, имел всю базу домохозяйств и работал с ними. По информации господина Кирноса, в материалах уголовного дела, которое сейчас расследуется правоохранительными органами, есть показания свидетеля, который утверждает, что в 2008 году он лично вместе с еще одним мужчиной заплатил 60 тыс. долларов, переданных бывшим продюсером телеканала «Меню-ТВ» Павлом Шпицбергом Виктору Натальчуку для того, чтобы рассчитаться за получение базы домохозяйств панели.

«Я об этом узнал из официального письма, полученного из милиции. Об этом я информировал Kroll. Для меня очень странно, что Роберт Витеретти (руководитель команды следователей Kroll, которые расследуют панельный скандал. - ТК) никак не отреагировал на мои слова и официальные показания человека, который утверждает, что один из основных менеджеров GfK как минимум один раз получал довольно большую сумму средств за конкретную информацию. Кроме этого в GfK долго работала жена Натальчука - Юлия Кохановская, а в конце 2011 года или в начале 2012 года неожиданно перешла работать на телеканал "Украина". Как руководство GfK могло допустить такую ​​ситуацию, мне непонятно. Я убежден, что центральным офисом компании это должно регулироваться. Не может жена работать на телевизионную группу, а муж отвечать за рейтинги этой группы», - заявил Рудольф Кирнос.

Руководитель Ru Music призвал Новый канал и ТВi, которых Kroll подозревает в манипуляциях с рейтингами, обратиться с заявлением в правоохранительные органы, тогда все упомянутые факты можно будет проверить. По мнению господина Кирноса, милиция опасается опрашивать телеканалы, например ТВi, накануне выборов. «Я убежден в их невиновности, однако международная компания обвиняет их в причастности к мошенничеству. Я вижу, что третьи лица подставили Новый и ТВi. Мне странно, что они не обратились в милицию. Это может свидетельствовать либо о том, что мы врем, или о том, что это никому не интересно. Без заявлений крупных каналов о мошенничестве на рынке эта ситуация не изменится», - сказал господин Кирнос.

Среди возможных вариантов решения ситуации с «панельным скандалом», а также возвращении доверия к телеизмерениям GfK Ukraine господин Кирнос видит кадровые ротации. Он утверждает, что необходимо уволить весь персонал - от руководящего менеджмента до уборщицы, а возглавить компанию должен западный менеджмент.

При этом Рудольф Кирнорс подтвердил, что согласен прекратить поднимать тему скандала с панелью GfK и давать пресс-конференции, если ему заплатят 10 млн грн - в такую ​​сумму он оценивает ущерб, нанесенный Ru Music вероятными манипуляциями с рейтингами.

«Телекритика» обратилась за комментарием к руководителю медиадепартаменте GfK Ukraine Ольге Росмановой. Госпожа Росманова отметила, что компания решит, комментировать ли заявления Рудольфа Кирноса после появления их в печати.

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Киева Игорь Михалко в комментарии «Телекритике» сообщил, что проверка заявления Рудольфа Кирноса еще продолжается и решение об открытии или отказе в возбуждении уголовного дела еще не принято.

Напомним, 7 июня Рудольф Кирнос заявил, что данные телевизионной панели GfK Ukraine не отражают реального телепросмотра из-за подкупа панелистов преступными группировками, а от 5% до 8% участников панели являются коррумпированными. Господин Кирнос обратился в милицию, и сейчас проводится доследственная проверка его заявления. После этого GfK инициировала внеплановый внешний аудит измерения телевизионной аудитории в Украине с привлечением международных экспертов.

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