Медики: трансплантация в Украине практически провалилась

Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» сообщил руководитель Запорожского центра трансплантации профессор Александр Никоненко.

По его словам, в прошлом году в Украине выполнено всего 112 трансплантаций почки, 14 - печени и одна - сердца, тогда как ежегодно в трансплантации почки нуждаются более 2 тыс. человек, печени — около 1 тыс. , сердца – 500-700.

«Это очень трагично. Тем более что у нас есть все возможности выполнить намного больше пересадок органов, но это не удается из-за полной блокады донорства», - подчеркнул А.Никоненко.

Он пояснил, что с 1999 года, когда был принят закон, где имеется статья о презумпции несогласия, трансплантация в Украине практически провалилась.

«Пересадка трупных органов практически прекратилась. Сейчас мы проводим в основном родственные трансплантации», - констатировал профессор.