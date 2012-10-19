Пограничники спасли двух рыбаков в море

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о том, что на траверзе реки Барабоя рядом приморским поселком Грибовка Одесской области на отдалении 2 миль от береговой линии сносит в открытое море двух лиц на надувной лодке, поступило в четверг в Отдел пограничной службы «Ильичевск» Южного регионального управления».

Стражи морской границы выяснили, на каком именно участке относительно берега находятся потерпевшие, которых порывами ветра действительно быстро уносило в море. И в район поиска, как отметили в пресс-службе, «вышел малый катер Морской охраны. Вслед за ним вышла в море спасательная моторная лодка, направленная пограничным участковым инспектором».

Поскольку визуально рыбаков уже не было видно на горизонте, экипажи распределили между собой районы поиска потерпевших. И час спустя пограничники обнаружили одну резиновую лодку рыбаков – вторая, как выяснилась, протекала и ушла на дно».

Спасенным 47-летнему и 51-летнему жителям села Грибовка руководством Отдела погранслужбы «Ильичевск» вынесено предупреждения, подытожили в пресс-службе Южного регионального управления.