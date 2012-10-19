Севастопольскому казнокраду дали 5 лет, прокурор говорит - мало
В Севастополе чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы, прокуратура будет требовать 8-летнего заключения.
Приговором Ленинского районного суда г. Севастополя бывшему начальнику Управления капитального строительства Севастопольской городской государственной администрации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах власти сроком на три года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Севастополя, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах и служебной подделке, которая повлекла тяжкие последствия).
При этом государственный обвинитель настаивал на назначении наказания виновному в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности.
В соответствии с обстоятельствами дела, в период с 2008-го по 2010 г. начальник УКБ вступил в преступный сговор с директором одного из ООО. Указанное предприятие по договору с управлением осуществляло строительство украинской школы-коллегиума. Путем составления заведомо неправдивых актов выполненных работ, преступная группа завладела бюджетными средствами на сумму более 2,7 млн грн.
Прокуратурой Севастополя готовится апелляция на приговор суда по мотивам слишком мягкого наказания.