Прокуратура занялась библиотеками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в частности, в Хмельницкой областной универсальной научной библиотеке им. Н.Островского безосновательно брали плату за оформление читательского билета, его перерегистрацию, оформление временного пропуска для работы в читальных залах и пр.

В Волочисской районной библиотеке за деньги оформляли регистрационные документы пользователя, выдавали книги по «ночному абонементу», что противоречит законодательству.

Кроме того, заведующие двух сельских библиотек Красиловского района, чтобы создать видимость работы заведения и нарастить посещаемость, дописывали в формуляры читателей литературу, которую те в действительности не получали.

«В отдельных районах учет библиотечного фонда практически не ведется. В результате бездеятельности библиотечных работников часть книг пользователями не возвращаются», - отмечается в сообщении.