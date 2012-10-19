Прокуратура занялась библиотеками

09:57, 19 октября 2012
Общество
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Прокуратура Хмельницкой области требует отменить незаконные платные услуги в библиотеках.

Прокуроры занимаются, что в библиотеки не возвращают книги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в частности, в Хмельницкой областной универсальной научной библиотеке им. Н.Островского безосновательно брали плату за оформление читательского билета, его перерегистрацию, оформление временного пропуска для работы в читальных залах и пр.

В Волочисской районной библиотеке за деньги оформляли регистрационные документы пользователя, выдавали книги по «ночному абонементу», что противоречит законодательству.

Кроме того, заведующие двух сельских библиотек Красиловского района, чтобы создать видимость работы заведения и нарастить посещаемость, дописывали в формуляры читателей литературу, которую те в действительности не получали.

«В отдельных районах учет библиотечного фонда практически не ведется. В результате бездеятельности библиотечных работников часть книг пользователями не возвращаются», - отмечается в сообщении.

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