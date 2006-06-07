Посол и мэр обсудили, где лучше пить молодое вино и чачу

В конце сентября этого года Грузия хочет провести в Киеве фестиваль молодого грузинского вина.

Об этом шла речь сегодня на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Григола КАТАМАДЗЭ и Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киеве.

Г.КАТАМАДЗЕ сказал, что этот фестиваль, если он удастся в этому году, то может стать традиционным. По его словам, фестиваль планируется организовать как театрализованное представление. В Киев будет привезен грузинский виноград и киевляне смогут поприсутствовать и посмотреть на процесс изготовления вина. То есть, как давят виноград, как традиционно изготавливают вино, как делают чачу и прочее. Все это будет сопровождаться выступлениями фольклорных ансамблей Грузии. На фестивале будет также проводиться дегустация грузинских вин и грузинской кухни. Посол высказал пожелание, чтобы этот фестиваль провести либо в Пирогово, либо на территории возле Бориспольской трассы, где бы могло собраться много жителей Украины.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал посодействовать в этом проекте, и в свою очередь предложил обменяться эфирным временем телеканалов, чтобы показать ролики в Киеве о Тбилиси, а в Тбилиси о столице Украины. «Таким образом сможем приблизить народы друг к другу», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На этой же встрече посол Грузии выразил благодарность по поводу принятого властями Киева решения об установке в Киеве памятника Шота Руставели на одноименной улице (планируется также установка памятника Тарасу Шевченко в Тбилиси – УНИАН). Г.КАТАМАДЗЕ сообщил, что в ноябре прошлого года уже состоялся в Тбилиси конкурс на лучший проект памятника Шота Руставели. Уже определен архитектор и Грузия хочет, чтобы в ближайшее время он посетил Киев, чтобы «привязать» памятник к месту, где он будет установлен. Посол обратился к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой содействовать в этом проекте, чтобы к маю будущего года, ко Дню Независимости Грузии памятник Шота Руставели в Киеве был открыт. На это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что он готов даже финансово поучаствовать в этом проекте.