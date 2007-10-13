Польская таможня бастует ”до победы”

Из-за забастовки польских таможенников количество автомобилей, которые пересекли украинско-польскую границу, за сутки сократилась на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, польские таможенники в четверг, 11 октября, начали протест пограничной службы на внешней границе Европейского Союза. Таможенники будут бастовать вплоть до выполнения всех требований.

Члены профсоюза Таможенной службы Польши требуют принятия на работу долгосрочно, повышения пенсий до размеров, которые получают представители других негражданских служб, повышения зарплаты на 1500 злотых, юридических и финансовых гарантий, а также разрешения носить оружие тем таможенникам, которые занимаются непосредственным контролем.

Как сообщила журналистам голова Федерации профсоюзов Таможенной службы Ивона ФОЛТА, главные акции протеста организуются вдоль восточной границы Польши. К ним также присоединились польские города Щецин, Швиноуйще, Гданьск, Познань.

Как признала И.ФОЛТА, в связи с акцией протеста на восточной границе могут образовываться очереди, однако, отметила она, таможенники должны бастовать: «Именно правительство вынудило нас к такому шагу, ведь не начало с нами никаких переговоров. Министерство финансов Польши несколько месяцев отказывается говорить с нами о проблемах, о которых мы заявляем в наших постулатах. Нет никаких перспектив, ведь Министерство финансов планирует ликвидировать таможенную службу». (Таможенники в следующем году должны войти в состав Казначейской службы - УНИАН.)

Протестующие таможенники требуют встречи с министром финансов уже несколько дней и вчера поставили ультиматум, в котором дали министерству время на организацию переговоров до 13 октября.

Таможенники обвесили пункты пересечения границы и дома Таможенной службы флагами, раздают информационные открытки, в которых записаны их требования. По информации пресс-секретаря Таможенной службы в польском городе Бялисток Мацея ФИЛОНЬЧИКА, во время протеста контроль автомобилей на границе происходит в обычном режиме.

В то же время, Мария ХИЖ из Министерства финансов Польши заверяет, что акция протеста таможенников серьезно не влияет на задержку таможенного контроля на пунктах пересечения восточной границы. Министерство финансов информирует, что с января следующего года польским таможенникам повысят заработную плату на 9%. По информации Таможенной службы Польши, средний размер зарплаты таможенника без налогов –2,5 тыс. злотых (950 долларов США).

Между тем представитель Государственной таможенной службы Украины Олег БОЙКО сообщил, что забастовка польских таможенников привела к уменьшению количества украинцев, которые пересекают границу с Польшей. По его информации, на протяжении последних суток количество автомобилей, которые пересекли границу с Польшей, сократились на 30%.

Польские таможенники предупреждают об очень тщательном контроле всех, кто будет пересекать польско-украинскую границу. В польской прессе эту забастовку уже назвали итальянской.