В Туркмении снят запрет на продажу иностранцам недвижимости, акций и другого имущества, делает вывод Reuters из новой редакции закона "Об иностранных инвестициях в Туркменистане", которая была опубликована 12 октября.

Как следует из документа, который цитирует Reuters, иностранные инвесторы имеют право создавать в Туркмении предприятия, принадлежащие им полностью или частично, приобретать движимое и недвижимое имущество, включая дома, квартиры, транспортные средства "и другие объекты, не запрещенные законодательством республики".

Ранее, как сообщает агентство, иностранные инвесторы могли вкладывать средства в экономику республики лишь в рамках совместных предприятий с государственными компаниями Туркмении.

Означает ли известие о снятии запрета на продажу имущества, что были изменены другие правовые акты или же изменена правоприменительная практика, в соответствии с которой, например, были конфискованы квартиры у жителей республики с двойным гражданством, пока не известно.