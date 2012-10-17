Бомжиха кочергой разнесла головы двум собутыльникам

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, в ходе следствия установлено, что после совместного распития спиртных напитков между мужчинами и их общей знакомой, местной 35-летней женщиной, без постоянного местожительства, возник конфликт. В результате ссоры женщина нанесла 55-летнему пенсионеру и его 48-летнему неработающему товарищу многочисленные удары металлической кочергой по голове.

У подозреваемой изъяты личные вещи, которые свидетельствуют о ее причастности к совершению этого преступления. Они отправлены на экспертизу. Также назначена экспертиза психического состояния женщины.

«Совершено преступление на почве пьянки. Потерпевшие не вели хозяйства, совершали мелкие кражи металла, похищали велосипеды, - прокомментировал начальник УМВД Украины в области Василий Лазутко. - Дело в настоящее время находится в производстве следственного управления УМВД. Изъяты орудия преступления, имеются показания подозреваемой. На протяжении трех дней мы доказывали ее причастность к совершенному преступлению, опрашивая свидетелей и всех очевидцев их связи».

По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство двух или больше лиц), это преступление карается лишениям свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания Заричненского РО УМВД.

По делу продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в дежурную часть райотдела милиции поступило сообщение, что в селе Крупово Дубровицкого района Ровенской области в одном из сельских домов найдены мертвыми два мужчины с проломленными черепами. Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшими является хозяин дома 55-летний пенсионер Александр Ш. и его 48-летний неработающий односельчанин Василий Г. В соответствии с показаниями односельчан и соседей, в данном доме часто собирались и распивали спиртные напитки. По мнению правоохранителей, удары по головам погибшим мужчинам были нанесены кочергой, которую нашли рядом.