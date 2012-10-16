В Днепропетровске открыли грандиозный еврейский центр с семью башнями (фото)

В Днепропетровске открыли крупнейший в мире еврейский центр "Менора", говорится в сюжете ТСН.

На торжественное событие съехались представители еврейских общин Украины, России, США, представители Израиля, главы еврейских и мировых благотворительных, просветительских, историко-культурных организаций.

Днепропетровский аэропорт принял сегодня 28 международных рейсов, на которых прибыли приглашенные на церемонию открытия.

Церемония началась с традиционного перерезания ленточки. С краткими речами к гостям обратились глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул и главный раввин Шмуэль Каменецкий.

А саму ленту в присутствии руководителей города и области перерезали главный раввин Израиля, а также глава Европейского Еврейского Союза Игорь Коломойский и глава днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов. Последним, кстати, принадлежит сама идея строительства такого международного центра.

Еврейский центр называется "Менора" и его здание - это семь башен разной высоты, крупнейшая из которых - 77 метров, или 22 этажа. Башни символизируют семисвечник - Менору - символ еврейской религии, пояснил главный архитектор проекта Александр Сорин. На башнях установлена подсветка, поэтому в ночное время "Менора" светится, как настоящий семисвечник.

На первых двух этажах центра расположены супермаркеты, магазины, интернет-кафе, рестораны и другие сервисы. Кроме того, в "Меноре" будет работать гостиница, конференц-залы и офисы.

Здесь расположится и один из крупнейших в мире музеев, посвященных истории еврейского народа в Украине и самой грустной ее части - Холокоста. Музей в то же время является и исследовательским центром, где будут работать ученые из разных стран мира.

Торжества в честь открытия "Меноры" продлятся до конца недели. В воскресенье, 21 октября здесь запланирован грандиозный концерт, а экскурсии в музее - бесплатные.