ВР выделила НАНУ дополнительно 51 миллион на зарплату

Как передает корреспондент УНИАН, законом предусмотрено выделение дополнительного финансирования в 2012 году Национальной академии наук Украины на оплату труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций в объеме 50815,8 тыс. грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что финансирование будет осуществлено за счет средств, которые перечисляются Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины “О Национальном банке Украины”.

Как сообщал УНИАН, профсоюз научных работников Национальной академии наук Украины 10 октября пикетировал Кабмин, Администрацию Президента и облгосадминистрации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.