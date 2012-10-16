ВР выделила НАНУ дополнительно 51 миллион на зарплату
Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” (№11322).
Как передает корреспондент УНИАН, законом предусмотрено выделение дополнительного финансирования в 2012 году Национальной академии наук Украины на оплату труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций в объеме 50815,8 тыс. грн.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что финансирование будет осуществлено за счет средств, которые перечисляются Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины “О Национальном банке Украины”.
Как сообщал УНИАН, профсоюз научных работников Национальной академии наук Украины 10 октября пикетировал Кабмин, Администрацию Президента и облгосадминистрации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.