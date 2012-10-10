Львовские ученые также вышли на протест

Участники держали плакаты и транспаранты с надписями: „Нація без науки – нація без майбутнього”, „Наука голодує – держава занепадає”, „НАН України – належне фінансування”, „Чи потрібна неукам наука?”, „Вимагаємо передбачити видатки за КПКВ №651030 на фонд оплати праці у розмірі 2427,2 млн грн”, „Урядовці, дайте гроші хоча б на зарплату і тепло!”, „Вимагаємо виконання положень протоколу, переговорів делегації профспілки і представників Кабінету Міністрів від 24 травня 2012 року”.

Научные работники заявили, что правительство не выполняет договоренностей, которые были достигнуты в мае с.г., о постепенном повышении государственных расходов на деятельность академии, и, в частности, заработную плату ее сотрудников.

„В следующем году всем бюджетникам будет увеличена зарплата на 18%, а выделили на это лишь 5%. Придется уволить более 7 тысяч работников. Конечно, это коснется и Львова”, – заявил один из организаторов акции, председатель Львовской организации профсоюза работников НАНУ Богдан Долишний.

После озвучения своих требований, представители пикетирующих передали их львовскому губернатору.

Б.Долишний заявил, что в облгосадминистрации его заверили, что требования научных работников будут переданы Президенту Украины.

„В случае отсутствия реагирования на наши требования мы продолжим свою акцию протеста 24 октября возле Львовской ОГА”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Профсоюз научных работников Национальной академии наук Украины принял решение провести 10 октября пикетирование Кабинета Министров Украины, Администрации Президента и областных государственных организаций в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.

Как сообщил председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков, проведение акции поддержали все региональные организации профсоюза - "в Северо-восточном научном центре в Харькове, в Западном научном центре во Львове, в Южном в Одессе. И даже уже Севастополь".

Научные работники требуют от правительства выполнения обязательств, взятых на себя 24 мая, после первой акции протеста, относительно финансового обеспечения НАН в части необходимого фонда оплаты труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций.