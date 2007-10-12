В Черновцах учитель гимназии украл у ученика телефон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в Первомайский райотдел милиции в Черновцах обратилась 40-летняя жительница областного центра с заявлением о том, что в спортзале одной из гимназий города неизвестный украл у ее 15-летнего сына мобильный телефон «Нокиа» стоимостью 1000 гривен.

Принятыми мерами работники отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних этого же райотдела за совершенное преступление задержали 20-летнего черновчанина, который в указанном учебном заведении работает учителем физкультуры. Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следственным отделом Первомайского РО УМВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по первой частью статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).