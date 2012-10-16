В Киеве прокуратура обнаружила в избиркоме бывшего наркокурьера

Прокуратура Оболонского района Киева обязала Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 217 решить вопрос об исключении из состава участковой избирательной комиссии гражданина, который имеет непогашенную судимость за совершение преступлений в сфере обращения наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева.

Как отметили в прокуратуре, в состав одной из участковых избирательных комиссий от фракции блока «Наша Украина – Народная Самооборона» был включен гражданин, который в декабре прошлого года был приговорен к лишению свободы сроком на 3 года за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 309 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств).

По приговору суда указанный гражданин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, который заканчивается в декабре 2013 года.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в состав окружной или участковой избирательной комиссии не могут входить граждане, которые имеют судимость за совершение преднамеренного преступления, если эта судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.