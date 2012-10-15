Азаров сравнил формирование избирательных комиссий с лотереей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с главой Международной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за организацией и проведением выборов в Украине Одри Гловер.

В частности Н.Азаров обратил внимание О.Гловер на то, что представители оппозиционных партий Украины на встречах с международными наблюдателями за выборами отмечают несправедливый принцип формирования избирательных комиссий, так как в них не представлены много партий. «Оппозиция настаивала на принципе жеребьевки (при принятии законопроекта о выборах в Верховную Раду Украины – УНИАН). Мы сразу их предупреждали, что это приведет к очень сложному процессу формированию участковых комиссий, особенно с учетом, что в избирательном процессе участвует очень много партий», - сказал Н.Азаров.

По теме: ЦИК внезапно изменила правила жеребьевки

В частности он подчеркнул, что Партия регионов отмечала, что если бы в выборах участвовало 2-3 политические партии, процесс жеребьевки не вызывал бы никаких проблем. «Но когда в избирательном процессе участвует 30 партий, а из них по жеребьевке нужно отобрать только 10, это может привести к тому, что отдельные партии не будут представлены в комиссиях», - отметил Н.Азаров. «А сейчас, когда жеребьевка проведена, они начинают жаловаться, что якобы какие-то партии не представлены. Это все равно, что я купил лотерейный билет, мой лотерейный билет не выиграл, но я жалуюсь, почему я не выиграл. Не выиграл, потому что такие правила», - отметил Н.Азаров.