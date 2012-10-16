Севастополь выделит по 50 тысяч семьям погибших российских летчиков
Севастопольская ГГА и Севастопольский горсовет приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших членов экипажа самолета-амфибии Бе-12 Черноморского флота России, разбившегося в пятницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СГГА.
Кроме того, по сообщению пресс-службы, принято решение перенести с 21 ноября на более поздний срок праздничные мероприятия, посвященные 100-летию поселка Кача, поскольку на этот день приходится 40 дней памяти по погибшим летчикам.
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Как сообщал УНИАН, 12 октября неподалеку от поселка Кача потерпел крушение самолет Бе-12 войсковой части 49311 Черноморского флота. Причиной крушения самолета Бе-12 стал отказ двигателя. В результате катастрофы российского военного самолета погибли первый пилот - 33-летний капитан Руслан Васильев, второй пилот - 24-летний Максим Поднебесов и штурман - 25-летний Дмитрий Тарасов. Один член экипажа остался жив.