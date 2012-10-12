В Крыму потерпел катастрофу самолет ЧФ (обновлено)

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Севастополя.

«Инцидент произошел во второй половине дня на аэродроме «Кача».

По нашим данным самолету более 30 лет. Разбился экипаж находившийся на борту. Вооружения и оружия в самолете не было»,- сказал собеседник агентства.

Официальную информацию агентству получить не удалось поскольку телефоны ЧФ либо не отвечают, либо постоянно заняты.

Бе-12 ("Чайка", по кодификации НАТО Mail) - противолодочный самолет-амфибия, поступает на вооружение авиации ВМФ России с 1960 года. Создан в ОКБ Бериева.

На самолете установлен комплект целевого оборудования, позволяющего вести поиск и борьбу с подводными лодками противника.

Аэродром "Кача" - отдельный смешанный авиаполк ВВС Черноморского флота РФ, отдельный противолодочный вертолетный полк ВВС ЧФ, учебный центр летного состава ВВС ЧФ РФ.