Внутренние войска отсудили долг за вертолет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, суд высшей инстанции отменил незаконное постановление апелляционного суда и оставил в силе решение хозяйственного суда г. Киева, которым был удовлетворен иск Кировоградского прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере в пользу воинской части внутренних войск МВД Украины.

"Данным судебным решением предусмотрено взыскание с одного из предприятий 500 тыс. грн долга за несвоевременное возвращение арендованного вертолета Ми-8", - отметили в Генпрокуратуре.