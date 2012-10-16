Внутренние войска отсудили долг за вертолет
02:55, 16 октября 2012Общество
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Высший хозяйственный суд Украины обязал государственное предприятие "Украинская авиационная транспортная компания" уплатить полмиллиона гривень за несвоевременное возвращение вертолета Ми-8, арендованного у внутренних войск МВД.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, суд высшей инстанции отменил незаконное постановление апелляционного суда и оставил в силе решение хозяйственного суда г. Киева, которым был удовлетворен иск Кировоградского прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере в пользу воинской части внутренних войск МВД Украины.
"Данным судебным решением предусмотрено взыскание с одного из предприятий 500 тыс. грн долга за несвоевременное возвращение арендованного вертолета Ми-8", - отметили в Генпрокуратуре.
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