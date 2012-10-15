В Беларуси отметили День украинского казачества

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, вниманию участников мероприятия была представлена выставка репродукций икон XI - XX столетий «Покрова Пресвятой Богородицы».

«Это связано с тем, что в Гетманском государстве казаки чаще всего строили именно Святопокровские церкви, где молились за Украину и просили защиты у своей небесной покровительницы», - отметил советник Посольства Украины в Беларуси Василий Бондарь.

Кроме этого, прошел «круглый стол», участники которого выступили с интересными сообщениями из славной истории казачества, начиная с возникновения и вплоть до ликвидации Запорожской Сечи.

Отдельно подчеркивалась роль гетманов Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и Пилипа Орлика, который родился в Беларуси.

«Именно поэтому активисты украинских обществ Беларуси «Ватра» и «Заповіт» на протяжении многих лет популяризируют деятельность автора первой Конституции Украины, много делают для увековечения его памяти», - подчеркнул В.Бондарь.

Обсуждение тем «круглого стола» сопровождалось демонстрацией слайдов, документальных фильмов и уникальных исторических документов из фондов культурно-информационного центра Посольства Украины в Беларуси.

На завершение мероприятия был дан концерт творческими коллективами, которые исполнили думы и народные песни о казаках.