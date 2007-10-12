Украина попала в десятку мировых производителей подделок

Мировые эксперты включили Украину в десятку крупнейших стран-производителей подделок. Согласно данным опроса по поручению Международной торговой палаты среди руководителей 48-ми крупных компаний, лидирует Китай, а Украина занимает почетное девятое место, пишет Корреспондент.

Еврокомиссия уже взяла украинскую "липу" на карандаш: по производству поддельной парфюмерии (19% на европейском рынке) страна уступает лишь Китаю (37%). А отечественная контрафактная одежда и продукты питания, продающиеся в Европе, выводят Украину на пятое место.

Однако общую долю фальшивой продукции в товарообороте страны не берется назвать ни один эксперт: в Украине нет официального учета контрафактной продукции. Потому Сергей Лебедь, заместитель начальника Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины, сомневается в справедливости любых цифр, возводящих страну в лидеры по производству фальшивок.

В основном производители контрафактной продукции обосновываются в крупных городах: лидеры "черного списка" - Одесса, Киев, Харьков, Донецк, Львов. В этих мегаполисах изготавливается львиная доля всего изъятого контрафакта.

Спектр подделок широк: с размахом штампуют косметику, одежду, алкоголь, продукты питания, медикаменты, детские игрушки, детали автомобилей, стройматериалы и другие вещи, интересующие широкий круг покупателей.