Польским радиоведущим, оскорбившим украинок, светит 3 года тюрьмы

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на портал tvp.info.

Прокуратура выдвинула обвинение Якобу В. и Михалу Ф. В расжигании межнациональной розни.

Как известно, журналисты в эфире в одной из программ Eska Rock Radio неудачно пошутили над украинками.

Их слова вызвали возмущение в Польше и Украине. Украинский МИД подал протест. По словам польского Министерства иностранных заявления, они являются "возмутительными и вульгарными".

В июне прокуратура начала расследование на основе статьи 257 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет для тех, кто "публично оскорбляет группы людей или конкретного человека на почве их национальной, этнической, расовой, религиозной принадлежности или из-за отсутствия религиозных убеждений ".