Официальный курс валют на 12 октября

04:00, 12 октября 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000)

100 EUR – 1032.5357 (на 11 октября – 1030.2178)

10 RUR – 2.5646 (на 11 октября – 2.5617)

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