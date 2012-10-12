Официальный курс валют на 12 октября
04:00, 12 октября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000)
100 EUR – 1032.5357 (на 11 октября – 1030.2178)
10 RUR – 2.5646 (на 11 октября – 2.5617)
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