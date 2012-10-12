Официальный курс валют на 12 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000) 100 EUR – 1032.5357 (на 11 октября – 1030.2178) 10 RUR – 2.5646 (на 11 октября – 2.5617) Все курсы валют на 12 октября

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