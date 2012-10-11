В николаевском суде завершилось следствие по делу Оксаны Макар

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Центральном районном суде г. Николаева, в ходе очередного заседания по делу О. Макар, коллегия судей во главе с судьей Еленой Селивановой отклонила ряд ходатайств со стороны адвокатов подсудимых.

Так суд отказал в проведении комплексной экспертизы, на которой настаивала адвокат подсудимого Евгения Краснощека - Лариса Завадская, поскольку в ходе расследования дела было проведено около 30 различных экспертиз. Также были опрошены эксперты, которые дали ответы на все заданные им вопросы.

Суд также отказал подсудимому Е.Краснощеку, который накануне передал суду заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту его избиения в следственном изоляторе.

«По этому делу была проведена проверка областной прокуратурой и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - пояснил журналистам после окончания заседания Виктор Василюк - адвокат матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой. – Факты, о которых говорил Краснощек, не нашли своего подтверждения. Но Краснощек имеет право оспорить это постановление, что он и сделал. В суде ему еще раз объяснили, что он может оспорить постановление, но не просить суд возбудить уголовное дело. Суд не имеет ни таких полномочий, ни оснований для этого».

Адвокат подсудимого Артема Погосяна зачитал ходатайство с просьбой провести очные ставки между сотрудниками патрульно-постовой службы, которые нашли О.Макар на стройке, и работниками следственной группы, чтобы выяснить, сообщили ли милиционеры следователям о том, что Оксана говорила, что ее изнасиловали трое молодых людей.

Исходя из того, что постовые милиционеры могли сказать об этом факте следователям, а могли и не говорить, судья рассудила, что никакого противоречия тут нет, и отказала в удовлетворении ходатайства.

В.Василюк отметил, что пытаясь выяснить эти вопросы, защитники подсудимых не смогут поставить под сомнение тот факт, что О.Макар была изнасилована.

«В деле есть много других доказательств тому, что изнасилование было, - сказал адвокат. – Это не единственное доказательство. Со стороны защиты подобные вопросы - это такое «крючкотворство», чтобы затянуть дело. К тому же адвокаты просили, что им дали четыре недели на подготовку к дебатам. То есть они с какой–то целью затягивают дело».

После рассмотрения всех ходатайств судья объявила, что следствие по делу закрыто.

На 30 октября назначены судебные дебаты.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Евгению Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).