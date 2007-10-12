Скандал вокруг ”черных трансплантологов” спровоцирован конурентами Украины?

В Донецком центре трансплантации почек считают, что скандал вокруг трансплантации органов спровоцирован специально. Как сообщает сайт "Остров", об этом сегодня заявил журналистам руководитель Донецкого центра трансплантации почек Виктор ДЕНИСОВ.

По его словам, специалисты центра убеждены, что скандал спровоцирован специально, поскольку в Украине такие операции делают с высоким профессионализмом и несколько дешевле, чем в других странах.

В.ДЕНИСОВ сообщил, что с 1984 года в Донецком центре трансплантации почек было сделано 555 операций, из которых более двадцати - иностранным гражданам. "Мы сделали все в полном соответствии с законом", - подчеркнул руководитель центра.

"Израильтяне, прежде всего, должны разобраться в своей внутренней ситуации относительно трансплантации органов", - сказал В.ДЕНИСОВ, пояснив, что в Израиле в сфере трансплантологии "большие проблемы с законом, организационными аспектами, и эти все ситуации они связаны с этим".

В то же время В.ДЕНИСОВ подтвердил, что во время некоторых операций, которые проводились в центре гражданам Израиля, присутствовал доктор Михаэль ЗИС. "У нас были пациенты из Израиля, мы выполняли донорские трансплантации и Михаэль ЗИС был в качестве сопровождающего лица, переводчика и ничего больше. Никаких врачебных манипуляций он не делал", - заявил В. ДЕНИСОВ.

Как сообщал УНИАН, расследуя дело так называемых "черных трансплантологов", израильская полиция выяснила, что большинство операций по пересадке донорских органов они осуществляли в Донецком центре трансплантации почек. Как сообщила “Немецкая волна”, официальный представитель Госпрокуратуры заявил, что факт проведения операций в донецком Центре трансплантации почки установлен не только благодаря показаниям пострадавших, но и медицинским справкам, выданных этим лечебным учреждением.

По данным прокуратуры, все операции проводил лидер группировки "черных трансплантологов" - доктор Михаэль ЗИС, который решением Министерства здравоохранения Израиля лишены лицензии на проведение врачебной деятельности.

Как сообщалось, 24 июля в СМИ появилась информация о том, что израильская полиция разоблачила международную сеть, которая подозревается в организации незаконной трансплантации донорских органов в частной киевской клинике. В целом по этому делу были задержаны девять человек, среди подозреваемых - и ведущие медицинские специалисты в области трансплантации.

В Службе безопасности Украины также подтвердили информацию о задержании израильскими правоохранительными органами на своей территории группы лиц, граждан Израиля, подозреваемых в незаконной деятельности в области трансплантации органов человека, отметив, что среди задержанных лиц граждан Украины нет.

25 августа МВД Украины заявило, что “на данный момент фактов, которые бы свидетельствовали о незаконной трансплантации органов или тканей человека, а также лицах, причастных к этому, на территории Украины не установлено”.